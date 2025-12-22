В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность"

В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции выступят исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор департамента Агентства развития медиа Ляман Искяндерова.

Конференция продолжится интенсивной дискуссией на тему "С чего начинается медиаграмотность? Взгляд с разных точек зрения".

В конце конференции состоится награждение победителей интеллектуального конкурса.

