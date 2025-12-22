https://news.day.az/society/1804330.html В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции выступят исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор департамента Агентства развития медиа Ляман Искяндерова.
В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность"
В Баку проходит конференция на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции выступят исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор департамента Агентства развития медиа Ляман Искяндерова.
Конференция продолжится интенсивной дискуссией на тему "С чего начинается медиаграмотность? Взгляд с разных точек зрения".
В конце конференции состоится награждение победителей интеллектуального конкурса.
Новость обновляется
