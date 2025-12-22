Техногиганта наказали почти на 100 млн евро за злоупотребления

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало компанию Apple на 98,6 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщило агентство Ansa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об отношениях техногиганта со сторонними разработчиками приложений для AppStore. Антимонопольщики выяснили, что компания, пользуясь своей "абсолютно доминирующей позицией" вынуждала разработчиков требовать специального разрешения на сбор данных в рамках политики App Tracking Transparency.

В конце апреля 2025 года сообщалось, что Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках. Оказалось, что Apple не выполнила обязательство разрешить разработчикам свободно информировать клиентов об альтернативных предложениях за пределами своего App Store. Компания в ответ посетовала, что европейские власти будто бы вынуждают ее бесплатно раздавать технологии.

До этого, в марте, французская антимонопольная служба выяснила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке с 2021 по 2023 год. Тогда речь шла о том, что техногигант установил на производимые им смартфоны функцию прозрачного отслеживания приложений, что затрудняло доступ к сторонним приложениям.