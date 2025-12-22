https://news.day.az/officialchronicle/1804318.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением 2026-го года «Годом градостроительства и архитектуры» - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с объявлением 2026-го года "Годом градостроительства и архитектуры". Как передает Day.Az, в публикации говорится: "2026 год - "Год градостроительства и архитектуры".
