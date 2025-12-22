Стало известно, когда Таиланд и Камбоджа обсудят прекращение огня

Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры по вопросу установления режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

По его словам, Таиланд готов обсуждать с Камбоджей возможность установления режима прекращения огня. "Мы приветствуем возобновление диалога по вопросу установления режима прекращения огня. Переговоры пройдут в рамках Совместного пограничного комитета, который уже существует. И эта встреча назначена, согласно предложению камбоджийской стороны, на 24 декабря", - сказал он. Пхуангкеткеу принял участие в специальной встрече министров глава МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, которая была инициирована премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Королевские Сухопутные силы Таиланда сообщили о гибели 21 военного в ходе боевых действий. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. МВД Камбоджи заявило о гибели 18 человек из числа гражданских лиц.