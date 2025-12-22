В Азербайджане началась амнистия: 22 женщины вышли на свободу

Как сообщалось ранее, по инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, реализация акта об амнистии наалась в исправительном учреждении №4. От неотбытой части срока освобождены 22 женщины-заключенные. Две из них - женщины, отбывающие наказание вместе с малолетними детьми.

Следует отметить, что согласно первоначальному списку, предусмотренному актом об амнистии, планируется освободить от отбывания наказания около пяти тысяч человек, а сроки лишения свободы более чем для трех тысяч осужденных сократить на шесть месяцев.

Амнистия также охватит в общей сложности более десяти тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.