100 миллионов – на ветер: кто платит за фальшивую историю Южного Кавказа

Автор: Лейла Таривердиева

Пока в политической сфере Армении идут баталии и вековые идеологические конструкции благодаря курсу нынешних властей уже покрылись заметными трещинами, в научно-пропагандистской плоскости царит тишь и благодать. Там все по-старому - спокойно, пыльно и душно.

Сайт Monumentwatch, руководимый искателем "тигранакертов" Гамлетом Петросяном, выступил с поразительной публикацией. Не находя никаких разумных аргументов на заявления из Баку по поводу уничтожения духовного наследия азербайджанского народа в Армении, сайт обвинил Азербайджан в "присвоении исламского культурного наследия, расположенного на территории Республики Армения". Таких аргументов до сих пор слышать не приходилось. Фальсификаторы от археологии долго думали, как отбивать обвинения, и нашли аргумент, который должен отвлечь дискуссии от естественного вопроса: куда делись тысячи мечетей и других памятников исламского наследия?

Как выясняется из публикации сайта, работу над доказательствами "персидского" происхождения культовых объектов и надгробий на территории Армении тамошние ученые начали еще в советское время. В первую очередь, усиленная работа велась над памятниками в Западном Зангезуре, где, несмотря на все неоднократные депортации и резню, сохранилась достаточно крупная азербайджанская община. После передачи Зангезура Армении начались активные поиски аргументов в пользу исторических "армянских прав" на эту территорию.

Погосян и его команда отказываются употреблять термин "азербайджанцы" и называют автохтонное азербайджанское население территорий нынешней Армении царскороссийским термином "татары". Опровергнуть тотальное уничтожение исламского наследия армянские ученые не могут, поэтому хотят сосредоточить все внимание на том, что наследие это "не азербайджанское". Иначе, в конце концов, придется отвечать на неудобные вопросы. Азербайджан очень настойчиво поднимает их, и всякий раз, когда армянские круги, работающие против мира, начинают заговаривать о некоем "наследии арцаха", из Баку очень конкретно и по фактам выдвигают контраргументы, и обходить эти рифы становится все сложнее.

После Второй карабахской войны диаспора развернула кампанию по мониторингу "армянского наследия" на освобожденных территориях. В конце 2020-го года ученые из Корнеллского университета и Университета Пердью на средства диаспоры организовали так называемую платформу "Мониторинг кавказского наследия" (Caucasus Heritage Watch), где слово "кавказского" служило лишь отвлечением внимания. На самом деле диаспора платила не за кавказское наследие, а за спутниковый мониторинг мнимого "армянского наследия". Проще говоря, ученые двух американских университетов подглядывают посредством спутников за тем, что происходит на освобожденных территориях Азербайджана. Первоначально их публикации привлекали большое внимание, но со временем рассматривание снимков всем надоело. Так называемые исследования, которые при наличии интернета мог бы осуществлять сегодня любой школьник, привлекают внимание лишь лоббистов и реваншистов.

Monumentwatch была создана в 2021 году. Гамлет Погосян, много лет проводивший незаконные раскопки в оккупированном Агдамском районе, утверждал, что нашел уже неизвестно какой по счету "Тигранакерт", сумев вовлечь в фальсификацию иностранных коллег, а с наступлением Азербайджанской армии бежал, незаконно вывезя большое количество ценного археологического материала и артефактов. Петросян считается в псевдонаучных кругах героем, потому что вовремя сориентировался и успел совершать кражу. А из музеев Шуши армянам не удалось вывезти экспонаты из-за "неправильного информирования". Так же, к счастью, остались в Азербайджане и результаты незаконных раскопок, проводившихся оккупантами на территории Азыха много лет. После войны Петросян, как и прочая националистическая масса, тоже в первое время ожидал, что вот-вот все вернется к старому. Когда надежды на возвращение прежнего статус-кво рухнули, он придумал Monumentwatch. Деятельность черного копателя финансируется диаспоральными фондами.

Помимо утверждений, что исламское наследие на территории Армении не имеет отношения к азербайджанцам и тюркам вообще, армянские фальсификаторы также оспаривают зафиксированную в архивных документах численность мечетей. Согласно архивным данным, в 1915 году только в Зангезурском уезде насчитывалось 38 шиитских мечетей, а по всей Иреванской губернии - 382 шиитские и 9 суннитских мечетей. На сегодня, согласно государственному списку памятников истории и культуры, сохранились только 6, из которых 5 - в виде останков. На этой основе армянские эксперты, называющие себя учеными, утверждают, что мечетей в Армении было только 6, а не почти 400. То есть, чего не видно - не существует.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ризван Гусейнов, историк, политолог, директор Центра истории Кавказа:

"Monumentwatch - это армянская организация, которая занимается якобы мониторингом якобы карабахского наследия. Она начала свою деятельность после 44-дневной войны и особенно активизировалась после сентября 2023 года. Хотя на их сайте указана обширная команда, запевалой являются археологи, которые искали "Тигранакерт" в Агдаме и фальсифицировали историю Карабаха, а сейчас получают грантовую поддержку от западной армянской диаспоры.

Их сегодняшнее якобы беспокойство за исламское наследие Армении финансируется американским Фондом Чарльза и Агнес Казарянов. Если помониторить, можно узнать любопытные подробности. Фонд Казарянов - это армянская лоббистская организация, основанная на армянском бизнесе. Фонд занимается продвижением интересов иудохристиан. То есть такую структуру никак не может интересовать судьба исламского наследия. Если просмотреть их веб-сайт, волосы встают дыбом от пещерного религиозного расизма и пещерного армянского национализма. И становится ясно, с какой целью этот фонд выделяет средства таким проходимцам, как Гамлет Петросян и прочие, проводившим незаконные археологические раскопки на оккупированных территориях Азербайджана и похитившим при бегстве в ноябре 2020 года большое количество ценных артефактов.

Вызывает умиление, когда исламское наследие Карабаха и Армении армянские деятели и сидящие на армянских деньгах зарубежные прихлебатели называют то персидским, то курдским, хотя сами названия большинства религиозных памятников на этих территориях - тюркские, азербайджанские, что зафиксировано в архивных документах. Но для фальсификаторов это, видимо, не проблема. Они не понимают, что обманывают только себя и себе подобных.

А особенно умиляет то, что они пекутся об исламском наследии, обращаясь к исламским организациям, и рассказывают сказки о том, как пытаются его защищать. К кому они обращаются? Такие организации, как ОИС и ИСЕСКО, неоднократно принимали резолюции в рамках саммитов и конференций с осуждением армянского вандализма, в том числе в отношении исламского наследия на прежде оккупированных территориях и в Армении. К кому эти пройдохи, в таком случае, обращаются?

Это просто информационный вброс с целью показать, что они чем-то всерьез занимаются. А на самом деле это просто проедание денег американских налогоплательщиков. Это попытка скрыть тот факт, что на самом деле речь идет о попытке под видом благотворительности пересылать крупные суммы из США в Армению через подставных лиц вроде археологов и прочих проходимцев.

Думаю, наши соответствующие органы могут изучить схемы этого грантового фонда. Фонд Казарянов выделает 100 миллионов долларов на грантовые проекты для исследования исламского и прочего наследия. Не слишком ли крупная сумма для изучения "незначительного", как утверждают армяне, исламского наследия в Армении? Изучение движения этих огромных сумм позволит сделать некоторые выводы. Несмотря на то, что наши страны идут к миру, внутри Армении, армянской диаспоры и церкви еще остается достаточно сил, которые будут стараться дестабилизировать этот процесс. Денег диаспора, как видим, на эти цели не жалеет".