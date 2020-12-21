Армянский фейк разрушила шокирующая находка

Азербайджан - древняя земля. На протяжении всей своей истории она была, как и сегодня, местом, где сходились народы, торговые пути, культуры, религии и интересы соседей. За тысячелетия ничего не изменилось.

С 2008 года Карабахская археологическая экспедиция под руководством Хагани Алмамедова проводит раскопки в Агдамском районе, всего в двух километрах от места, где армянские черные археологи много лет вели незаконную деятельность в тщетных попытках доказать свои права на оккупацию.

Незаконные раскопки шли вблизи крепости Шахбулаг, построенной, как известно, Панахали ханом. Пока армяне тратили силы средства на доказательство недоказуемого, в двух километрах от их раскопок азербайджанскими археологами была сделана сенсационная находка.

Городище Исмаилбей - самое древнее поселение на территории Кавказа. Ему 7 тысяч лет. Такая датировка взята не из воздуха, как это принято, например, в Армении. Пробы кирпичей были отправлены в лаборатории Израиля и Японии с целью уточнения возраста находки, и именно зарубежные специалисты датироли образцы пятым тысячелетием до нашей эры.

Название городище получило от названия холма Исмаилбейлитепе, у подножия которого расположен, и, как считают азербайджанские ученые, так называемый "тигранакерт" является продолжением найденного древнего города, конечно же, ни к какому Тиграну и армянам отношения не имеющего.

Исмаилбей - это город-крепость, по мнению азербайджанских ученых, - событие в мировой археологии. Предполагается, что Исмаилбей процветал на протяжении как минимум 3000 лет, что является достаточно редким явлением в мировой истории. Необычно тут все - от фундаментов домов до планировки самого города.

Первые раскопки были сделаны здесь профессором Идеалом Наримановым задолго до армянской оккупации - в 1965 году. Тем не менее, в период оккупации армянская сторона приложила немалые усилия для арменизации истории этого края, найдя для этого пособников в лице ученых ряда стран, в частности французов, содействовавших в незаконных раскопках, фальсификациях и паспортизации находок в качестве "армянских". В связи с освобождением Агдама фальсификаторы поспешили вывезти "доказательства" в Армению, чтобы иметь возможность выставлять их на различных международных выставках и симпозиумах и хотя бы виртуально тешить свое уязвленное самолюбие.

Конечно, за годы пребывания азербайджанских территорий под армянской оккупацией армяне успели многое натворить и втянуть в свои фальсификации международные научные круги (что не делает этим кругам чести). Результаты фальсификаций выносились на международные симпозиумы, армянская сторона с привлечением диаспоры организовывала выставки за рубежом, на которых демонстрировались "доказательства". И что поражает больше всего - никто не спрашивал с армян реальных доказательств принадлежности находок к армянской истории. Как всегда, им верили на слово, принимая фальшивую трактовку за чистую монету. В результате армянам удалось паспортизировать как армянские находки, сделанные в Азербайджане и относящиеся к истории Азербайджана. Поэтому стоит ожидать, что фальсификаторы будут стараться всячески ставить палки в колеса, пытаться продолжать демонстрировать "Тигранакерт" перед международной аудиторией.

Это будет какое-то время создавать неприятный фон, но Азербайджан, думается, это не должно особо беспокоить. Во-первых, потому что на его стороне правда. А, во-вторых, потому что в мире достаточно специалистов, для которых честное имя ученого выше конъюнктуры, "христианского братства", посулов диаспоры и армянских гонораров. Так, позиция азербайджанских археологов находит поддержку у коллег из Японии, Германии, Израиля. Многие зарубежные ученые хотят принять участие в разгадке тайн Исмаилбея - древнейшего города на Кавказе. Это, считают археологи, действительно уникальная находка, которая способна перевернуть многие представления о нашем регионе.

Однако находка требует большого внимания и защиты. И не только от армянских поползновений, но также от неблагоприятных погодных условий. Находки требуют консервации и укрепления, чтобы можно было продолжить раскопки без угрозы ущерба уникальному памятнику. Идеальным решением было бы создание здесь археопарка. Надеемся, так оно и будет.

А как же "Тигранакерт"?

В начале декабря группа исследователей во главе с директором Центра истории Кавказа, историком Ризваном Гусейновым при поддержке министерства культуры и министерства обороны Азербайджана побывала в освобожденном Агдамском районе.

Как рассказал в беседе с нами Ризван Гусейнов, основной целью поездки было изучить и зафиксировать ситуацию с памятниками села Шахбулаг и его окрестностей.

По словам историка, здесь имеется несколько важных архитектурных памятников, в частности крепость Шахбулаг, которую построил в середине XVIII века основатель Карабахского ханства Панахали хан. Именно здесь, рядом с этой крепостью был "найден" пресловутый "Тигранакерт", город, якобы построенный в I веке до н.э. царем "Великой Армении" Тиграном II.

"Побывав на месте раскопок, мы наконец смогли разобраться, что же армяне назвали "Тигранакертом". Это - постройки общественного назначения, располагавшиеся вблизи крепости и имевшие к ней прямое отношение. Поняв, что находки не могут в первозданном виде быть приписанными армянам, фальсификаторы придали им соответствующий вид, пытаясь выдать за античные.

А что мы видим на самом деле? На самом деле мы видим, вероятно, остатки средневекового восточного хамама и овдана. Обнаруженные в результате раскопок сооружения имеют характерные очертания. Но армянских горе-ученых это не остановило, и останки были названы христианским храмом V-VI вв.. Само собой, тут же был чудесным образом найден "древний" камень с армянским крестом - хачкар. Ну, для убедительности. Как же без него. Самое смешное - это наличие хачкара в якобы античной крепости, то есть использование армянами креста за сто лет до появления самого христианства", - отметил Гусейнов.

Не пощадили фальсификаторы и саму крепость Шахбулаг, сказал наш собеседник. Она была достроена, точнее, перестроена по армянскому вкусу, во внутреннем дворике работал ресторан. На фотографиях совершенно ясно видно, что это новодел, стилизованный под старину. Современная кладка с использованием современных способов обработки камня и цемента.

Можно ли вернуть памятнику его истинный облик?

Отвечая на этот вопрос, Ризван Гусейнов отметил, что, к счастью, эскизы крепости Шахбулаг сохранились в царско-русских архивах XIX-XX вв., благодаря чему нам удастся вернуть ей прежний вид. Более того, в советское время здесь проводились реставрационные работы и фотосъемка. В частности, есть работы фотографа Гусейна Гусейнзаде, сделанные в Шахбулаге, и многочисленные открытки. Также реставрационные эскизы приведены в книге Э.Авалова.

По словам историка, Панахали хан Карабахский первоначально построил крепость Баят (1748 год) в селе Кебирли Тертерского района Азербайджана. Эта крепость, заложенная еще в 1745 году, стала его первой резиденцией. Но крепость Баят постоянно подвергалась нападениям со стороны соседних Шекинского и Ширванского ханств, которые видели в Панахали опасного лидера.

Панахали хан осознавал, что находится в окружении многочисленных врагов, что оставаться в Баят и строить тут город и крепость небезопасно. Поэтому перенес резиденцию в карабахские горы. Постоянно действующую крепость нужно было соорудить на таком месте, чтобы во время столкновения с врагами карабахские илаты могли сохранить свой скот и имущество от посягательства врагов в неприступных горах Карабаха. С этой целью в 1751 году у источника Шахбулаг, где начинается горная гряда, была заложена новая крепость. Хан вместе с семьёй и приближенными обосновался в Шахбулаге в 1752.

По мере продвижения Панахали хана вглубь нагорной части Карабаха и подчинения местных меликов (которые после смерти Надир-шаха Афшара, на фоне междоусобиц вышли из-под контроля) снова возникла необходимость в строительстве новой крепости. Для этого были выбраны неприступные утесы и плато Шуши. Здесь еще в 1751 году на высокой обрывистой горе началось строительство крепости, получившей поначалу название Панахабад, впоследствии она стала называться Шуша.

"Новый центр Карабахского ханства был окружен скалами, высокими стенами и хорошо укреплен. Опираясь на неприступную столицу - Шушу, карабахский хан подчинил себе соседние земли и расширил свою власть до Зангезура, Иревана и части земель Южного Азербайджана (Ирана).

Эти три крепости - Баят, Шахбулаг и Шуша - позволяли держать под контролем торговые пути, связывающие значительную часть Южного Кавказа, пути из Ирана и Османской империи. Крепости имели также серьезное военно-стратегическое значение.

Сегодня, после освобождения Карабаха и города Шуша, Азербайджан восстановил контроль над этим стратегическими пунктами, еще более укрепив свое военно-политическое положение и транзитную роль и на Южном Кавказе, и в соседних регионах", - сказал директор Центра Истории Кавказа.

Такова ситуация на данный момент. После завершения процесса разминирования на территории будущего археопарка (не сомневаемся, что он будет), приступят к работе ученые. И тогда древняя земля Карабаха начнет раскрывать свои тайны тем, кто пришел исследовать ее с чистыми помыслами.

Лейла Таривердиева