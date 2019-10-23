В Ереване отметили очередной день города. Ни много ни мало, аж "2801-й". Были салюты в каждом районе армянской столицы, бессмысленные концерты на десятке площадок, щарики, гости, даже глава "Эрмитажа" Михаил Пеатровский. Не было только самого главного - реальных свидетельств этой самой "2800"-летней истории, которые можно было бы показать и потрогать руками.

Ереван гремел от концертов и салютов. Кстати, под конец дня один из фейерверков вызвал сильный пожар в парке Победы. Что стало достаточно символичным завершением фальшивого праздника.

Никол Пашинян, выступая на правительственном торжестве, заявил, что каждый камень каждого здания в Ереване несет в себе частицу наших национальных чаяний и поблагодарил "истинного автора современного Еревана" архитектора Таманяна, того самого, что составил первый генплане города, стирающий все следы азербайджанского Иревана. Пашинян также заявил, что Ереван для него является "символом единения, целостности и самобытности армянского народа" и предложил "вновь пройти по тому пути, который начался 2801 год назад и должен продолжаться тысячелетиями".

О каких тысячелетиях идет речь? Ереван, и это не отрицают и армянские СМИ, стал столицей Армении 28 мая 1918 года, когда АДР согласилась передать город и ряд других территорий новосозданной Армении в обмен на ее отказ от других территориальных претензий. А все, что выдается за свидетельство древности Еревана, как правило, не имеет никакого отношения к истории армянского народа и тем более нынешней Армении, как, впрочем, и другие археологические находки и памятники.

Почему в "древней" Армении нет исторических памятников? Этот вопрос занимает и ученых, и политиков, и экспертов. И не только азербайджанских. Действительно, в этом "наидревнейшем" государстве, якобы первым принявшим христианство и, вообще, являющимся светочем для всей мировой цивилизации, нет ни одного исторического свидетельства правоты армянских мифотворцев.

Да, территория, ныне занимаемая Арменией, густо уставлена церквями. Но не древними и армянскими лишь частично, потому, что многие из них это переделанные албанские и грузинские храмы. По числу церквей относительно численности населения Армения находится на первом месте в мире. В этой стране нет работы, нет денег, нет экономики, но на каждом шагу можно наткнуться на церковь. Армении нечего представить в списки ЮНЕСКО - все зарегистрированные до сих пор объекты - это церкви.

Ее туристические буклеты - это тоже сплошные церкви. Церкви такие, сякие, на горе, под горой, вид сверху, снизу, сбоку. А где свидетельства той самой "древней" истории? Есть античный храм Гарни, объявленный древнеармянским, но к армянам отношения не имеющий. Есть древний тюркский каменный памятник Гошун-Даш, представляющийся фальсификаторами как "армянский Стоунхендж", "древнейший телескоп" и так далее. Кстати, утверждения по поводу Гошун-Даша опровергли недавно сами армянские ученые.

Есть еще так называемый "Эребуни", якобы пращур современного Еревана. То, что предлагается на обозрение туристам и зарубежным специалистам, - это новодел, выстроенный в 50-х годах прошлого века и выдающийся за памятник почти трехтысячелетней давности. В прошлом году, отмечая "2850"-летие Еревана, организаторы празднеств столкнулись с большой проблемой - им просто нечего было показать туристам и нечего предъявить специалистам.

Помимо церквей (и то не всех), в Армении нет ничего, что имело бы отношение к истории армянского народа и армянской традиции. Если ориентироваться на тома надуманной истории, кишащей фальшивыми фактами и датами, то каждый квадратный метр нынешней Армении должен буквально кричать об этой "богатой древности". То есть должны иметься сохранившиеся крепости, дворцы тех самых "армянских царей", которых лженаука в советские времена массово переселила на азербайджанские земли. Где они? Нет не только их стен, но даже фундаментов в глубоких археологических слоях и любых других доказательств того, что они были.

Когда фальсификаторам задают вопрос "где?", они теряются или же начинают мямлить что-то насчет турок, которые де огнем и мечом все сравняли с землей. Это объяснение не выдерживает никакой критики. Невозможно не удивиться: как же так, на территории нынешней Турции те же турки сохранили памятники христианской и античной культуры, и только на землях, переданных с пришествием в регион России армянам, было разрушено все до последнего камня?

Армянская лженаука этого момента не доработала. Так же она до сих пор не может решить вопрос о том, где разместить столицу "Армении от моря до моря". Ведь территориальные аппетиты у армянства слишком велики, очень им хочется, чтобы "тигранакерты" находились везде - и в Турции, и в Азербайджане, и в Грузии, и даже на юге России или в Крыму. Парочка "тигранакертов" помещена на территорию Турции, еще один после армянской оккупации неожиданно "обнаружился" под Агдамом. Как раз сейчас там активно идут фальсификационные работы.

Глава экспедиции, ведущей незаконные раскопки в Карабахе, Гамлет Петросян недавно рапортовал о завершении очередного этапа работ. Ученый из Армении не находил слов, чтобы выразить свое потрясение "феноменальными" находками.

Надо полагать, что в настоящее время основной "Тигранакерт" армянские фальсификаторы решили поместить на оккупированных землях Азербайджана. Так удобнее. Агдам в полном распоряжении оккупантов, и армяне заняты там своим любимым делом - фальсификацией, дающей, по их представлению, право на данные территории. Мифотворчество в Армении всегда было хорошо развито, поселить в Агдаме Тиграна или кого-то еще и сопроводить это соответствующей легендой не составит проблем. Ведь мировая наука очень лояльно относится к армянским фальшивкам и не спрашивает доказательств.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"В который раз мы видим, что непонятные личности, считающие себя учеными, на оккупированных землях Азербайджана, называемых "армянскими" (естественно, международные сообщество этого не признает), проводят раскопки. Находят какие-то города, придумывают им названия и историю. Высокопарными фразами пытаются описывать то, что нашли. Приписывают величественную историю, мол, их находкам нет аналогов в мире, они уникальны и так далее. Однако в реальности они не дают полной картины, фотографический материал очень скуден.

Обнаруженное Петросяном никак на большой город не тянет. Это максимум крепость. Такие крепости строились в средние века мусульманскими азербайджанскими правителями в направлении Агдама, Аскерана. Поэтому смешно, когда они пытаются из ничего лепить "Тигранакерт" в Карабахе.

Разумеется, серьезная наука этого не признает, это ложь, рассчитанная на внутреннее потребление и предназначена для армянской публики, для тех, кто не знаком с наукой и не имеет выхода в Интернет. Те же армяне, кто в курсе вопроса, по понятным причинам молчат. Но они, несомненно понимают, что это ложь, перед которой меркнет ложь об "Эребуни", якобы предке Еревана. Как известно, это древняя урартийская крепость, сфальсифицированная под армянскую еще в советские времена. Но в тот период эти фальсификации хоть как-то обосновывались, пусть и недоказательно. А тут перед нами - чистая ложь и полное надувательство.

Впрочем, вся армянская история и историография построены на надувательстве, мифах, легендах, сфальсифицированных источниках, которые не уходят дальше 15-16 века в лучшем случае, а в основном датируются 17-18 веками.

В первую очередь, на территории так называемой Армении нет никаких крепостей, укрепительных сооружений, бань, кварталов, городских построек, которые бы доказывали наличие в какие-то времена "древнеармянского" государства. Нет на территории нынешней Армении монет и других артефактов, доказывающих наличие государственности, какой-то сплоченной армянской общности.

Собственно "История" Армении была придумана только после прихода России на Кавказ. А после образования Армении сто лет назад было полностью уничтожено наследие азербайджанского народа на переданных ей территориях. Это хорошо видно на примере исторического центра Еревана, где были уничтожены ханский дворец, жилые дома, мечети, караван-сараи. Та же судьба постигла азербайджанские памятники в других городах и областях РА и в оккупированном Карабахе.

После того, как была осуществлена эта зачистка, армянская сторона тужится, пытаясь придумывать какие-то артефакты, доказывающие ее фальшивую историю, но серьезной наукой эти "артефакты" не воспринимаются. Реальных же и серьезных доказательств проживания на занимаемой ныне Арменией территории армян так и не обнаружено.

С монастырями и церквями все понятно, но где армяне жили до принятия христианства, пока не было монастырей и церквей? Тем более, что монастыри и церкви появились намного позже зарождения христианства, ближе к Средним векам. А где жили "древние" армяне до того? Где их крепости, жилые кварталы, дороги, фортификационные сооружения? Ничего этого нет. Все это сегодня наспех возводится современным способом и выдается за "древность".

Так где же, кроме как в бредовых фантазиях армянских историков, существовала "великая Армения"?"

Зульфугар Ибрагимов