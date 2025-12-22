В Хырдалане обнаружены три человека без сознания

В экстренную службу 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что жители жилого дома, расположенного на улице Мамеда Эмина Расулзаде города Хырдалан Абшеронского района, оказались в беспомощном состоянии за закрытой дверью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на основании поступившей информации на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что Г. Алиева 1940 года рождения, Дж. Гасанова 1979 года рождения, и И. Мехдиев 2013 года рождения, в течение длительного времени не отвечали на телефонные звонки и обращения, что создавало угрозу их жизни.

В результате оперативных действий спасателей дверь квартиры, расположенной на третьем этаже четырёхэтажного жилого дома, была вскрыта с помощью специальных средств. По предварительным данным, пострадавшие были обнаружены без сознания, предположительно из-за отравления угарным газом. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего они были незамедлительно доставлены в больницу.