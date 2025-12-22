https://news.day.az/sport/1804190.html Экс-генсек ФИФА признан виновным в коррупции Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признан виновным по обвинению в коррупции. Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
Экс-генсек ФИФА признан виновным в коррупции
Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признан виновным по обвинению в коррупции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
По данным источника, Верховный суд Швейцарии установил, что Жером Вальке и греческий бизнесмен Динос Дерис нарушали закон при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира.
Отмечается, что с целью скрыть коррупционную подоплеку трех платежей бывший генсек ФИФА отразил их в балансах 2013 и 2014 годов принадлежащей ему компании как долгосрочные кредиты. Функционер занимал свой пост с 2007 по 2015 год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре