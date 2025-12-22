В Турции вновь запускается туристический "Восточный экспресс"

В Турции возобновляется работа туристических составов "Восточный экспресс".

Как передает Day.Az, первый состав зимнего сезона отбудет сегодня из Анкары и через 33 часа достигнет пункта назначения - города Карс.

На 1360-километровом пути следования поезда предусмотрены остановки длительностью до четырех часов, что позволит пассажирам совершить прогулки по таким населенным пунктам, как Эрзинджан, Эрзурум, Илич, Дивриги и Сивас.

Регулярные рейсы по живописному маршруту продолжатся до 1 марта 2026 года. В целом запланировано 60 рейсов и продажа 10 800 билетов.

"Восточный экспресс" был запущен в Турции 29 мая 2019 мая. До сегодняшнего дня услугами туристического маршрута воспользовались более 80 тысяч жителей и гостей Анатолии.