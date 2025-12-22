Будут слышны звуки взрывов

В период с 22 по 26 декабря будет проведен процесс уничтожения боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые признаны непригодными к использованию, с соблюдением требований безопасности - на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны (МО).

"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и подчеркиваем, что поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.