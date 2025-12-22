https://news.day.az/society/1804212.html Будут слышны звуки взрывов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В период с 22 по 26 декабря будет проведен процесс уничтожения боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые признаны непригодными к использованию, с соблюдением требований безопасности - на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
