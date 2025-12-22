Бруну Фернандеш может надолго выбыть из состава "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рискует пропустить продолжительный отрезок сезона из-за травмы, полученной в матче чемпионата Англии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Soccernews.

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не исключил, что португальский полузащитник может надолго выпасть из обоймы команды. Фернандеш получил повреждение в игре против "Астон Виллы", завершившейся поражением со счетом 1:2, и был заменен в перерыве.

Отмечается, что футболист почувствовал дискомфорт в области бедра перед вторым голом Моргана Роджерса на 45-й минуте. Аморим заявил, что у игрока диагностировано повреждение мягких тканей, а процесс восстановления займет время. Это лишь третий случай для Фернандеша за 292 матча в стартовом составе, когда он был заменен уже после первого тайма.

Тренер признал, что возможное отсутствие капитана в праздничный период станет серьезной проблемой для команды, которая уже испытывает кадровые трудности и вынуждена активнее задействовать молодых футболистов.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне столкнулся с рядом травм ключевых игроков, что влияет на глубину состава. Так, в предстоящей игре с "Ньюкаслом" манкунианцам не смогут помочь сразу шесть ключевых футболистов.