Как будет рассчитываться срок и оплата отцовского отпуска в Азербайджане?

Согласно предлагаемым изменениям в Трудовой кодекс, вынесенным на обсуждение в Милли Меджлисе и принятым в первом чтении, предусматривается предоставление отцам права на оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

Возникает вопрос: каков будет срок отцовского отпуска и порядок расчета выплат?

Как передает Day.Az, комментируя данный вопрос, депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли в заявлении для Milli.Az отметил, что в соответствии с законодательством Азербайджана, в частности Трудовым кодексом, до настоящего времени отцам в период, совпадающий с днем рождения ребенка, предоставлялся неоплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Депутат сообщил, что в настоящее время предложено внести изменения в статью 125 Трудового кодекса, касающуюся отпусков по беременности и родам, и данные изменения уже приняты в первом чтении. В соответствии с предлагаемыми поправками мужчинам, чьи супруги находятся в отпуске по беременности и родам, на основании справки медицинского учреждения в период, совпадающий с днем родов, предусматривается предоставление оплачиваемого отпуска сроком на 14 календарных дней.

Кроме того, парламентарий отметил, что и до внесения изменений, согласно статье 130 Трудового кодекса, мужчинам, чьи супруги находятся в отпуске в связи с родами, могла быть предоставлена неоплачиваемая отпускная пауза сроком до 14 календарных дней. В этом контексте сохранение за отцами права как на оплачиваемый, так и на предусмотренный действующим законодательством неоплачиваемый отпуск имеет важное значение:

"Законодательством четко определяются продолжительность и время начала отцовского отпуска, а механизм его применения реализуется на основе инструкций и решений соответствующих органов исполнительной власти. Все остальные технические и исполнительные вопросы также регулируются в рамках данного механизма".

Отметим, что данные изменения вступят в силу после прохождения трех чтений в Милли Меджлисе и подписания Президентом Азербайджанской Республики.

По мнению Мамедли, данное нововведение является весьма важным шагом с точки зрения укрепления института семьи. Как он подчеркнул, изменения выдвигают на первый план распределение семейной нагрузки между женщинами и мужчинами в соответствии с принципами гендерного равенства. Кроме того, присутствие отца рядом с супругой в предродовой и послеродовой сложный период создает возможности для его активного участия в здоровье и развитии других детей в семье:

"Этот шаг является наглядным проявлением как укрепления концепции социального государства, так и внимания, уделяемого правам женщин. Наряду с этим, азербайджанское государство еще раз демонстрирует, насколько важен институт семьи в государственной политике".