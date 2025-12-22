Сотрудники Day.Az награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)" - ФОТО
Сотрудники новостного портала Day.Az награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)", учрежденной указом Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az, медали вручила член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Севиль Микаилова.
На церемонии вручения медалей была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу о развитии национальной прессы.
Юбилейными медалями были награждены четыре сотрудника новостного портала Day.Az: главный редактор Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Ибрагим Алиев, а также редакторы Лейла Таривердиева и Айтемиз Мамедова.
Кроме того, медалями были награждены девять сотрудников Агентства международной информации Trend, один сотрудник новостного портала Milli.Az и два сотрудника газеты AzerNews:
Ильгар Гусейнов - директор АМИ Trend
Джамиля Оджагова - заместитель директора АМИ Trend
Сахиль Керимли - заместитель директора АМИ Trend
Эльчин Агаджанов - заместитель директора АМИ Trend
Руфиз Рагимов - заместитель директора АМИ Trend
Эмин Алиев - главный редактор АМИ Trend
Лейла Абдуллаева - директор по мониторингу АМИ Trend
Ляман Зейналова - заместитель главного редактора АМИ Trend
Вугар Иманов - заведующий отделом культуры АМИ Trend
Асиф Демиров - главный редактор новостного портала Milli.Az
Эльнур Энвероглу - заместитель главного редактора газеты AzerNews
Габиль Аширов - политический, экономический аналитик газеты AzerNews.
Редакция Day.Az поздравляет своих коллег с этой высокой наградой и желает дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Отметим, что 20 февраля этого года Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".
Согласно документу, учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)"
