Сотрудники Day.Az награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)"

Сотрудники новостного портала Day.Az награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)", учрежденной указом Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, медали вручила член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Севиль Микаилова.

На церемонии вручения медалей была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу о развитии национальной прессы.

Юбилейными медалями были награждены четыре сотрудника новостного портала Day.Az: главный редактор Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Ибрагим Алиев, а также редакторы Лейла Таривердиева и Айтемиз Мамедова.



Кроме того, медалями были награждены девять сотрудников Агентства международной информации Trend, один сотрудник новостного портала Milli.Az и два сотрудника газеты AzerNews:

Ильгар Гусейнов - директор АМИ Trend

Джамиля Оджагова - заместитель директора АМИ Trend

Сахиль Керимли - заместитель директора АМИ Trend

Эльчин Агаджанов - заместитель директора АМИ Trend

Руфиз Рагимов - заместитель директора АМИ Trend

Эмин Алиев - главный редактор АМИ Trend

Лейла Абдуллаева - директор по мониторингу АМИ Trend

Ляман Зейналова - заместитель главного редактора АМИ Trend

Вугар Иманов - заведующий отделом культуры АМИ Trend

Асиф Демиров - главный редактор новостного портала Milli.Az

Эльнур Энвероглу - заместитель главного редактора газеты AzerNews

Габиль Аширов - политический, экономический аналитик газеты AzerNews.



Редакция Day.Az поздравляет своих коллег с этой высокой наградой и желает дальнейших успехов на профессиональном поприще!

Отметим, что 20 февраля этого года Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Согласно документу, учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)"