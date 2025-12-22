В Турции обсуждают модель трехлетнего обучения в вузах

Срок обучения в бакалавриате высших учебных заведений Турции может быть сокращен с четырех до трех лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар сообщил, что данная модель образовательного процесса прорабатывается с вузами страны.

Глава YÖK выразил надежду на скорейшее внедрение новой системы "Мы откроем для студентов возможность завершить восемь семетров обучения не за четыре, а за три года. Это не означает сокращения образовательной нагрузки. В случае внедрения новой модели, уменьшатся затраты учащихся и их семей на обучение в вузах", - констатировал Э. Озвар, заметив, что данная система высшего образования уже практикуется во многих страназ мира.

По его словам, ряд частных вузов Турции также реализуют данную систему обучению на пробной основе.