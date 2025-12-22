Media savadlılığının müxtəlif fənlərlə əlaqəli tədrisi daha məqsədəuyğundur - Nazirlik rəsmisi
Media savadlılığı mövzusu məktəbdən başlanır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Səbuhi Rzayev "Rəqəmsallaşma, Süni İntellekt və Media Savadlılığı" Konfransında deyib.
"Media savadlılığının müxtəlif fənlərlə əlaqəli tədrisini doğru hesab edirik. Məsələn, Həyat bikgisi fənnində bu mövzuda materiallat kifayət qədər yer alır. İnformatika fənnində şagirdlər ingormasiya texnologiyakarı haqqında biliklər əldə edirlər", - o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə ayrıca fənnin tədrisindənsə digər fənlərlə əlaqəli tədrisi daha doğru hesab olunur:
"Ölkədə şagirdlər arasında oxuyub anlama arzu etdiyimiz səviyyədə deyil. Bir neçə ildir məktəblərdə "Bil bacar" layihədini tətbiq edirik. Məhz bu tapşırıqlar oxuyub anlama bacarıqlarını inkişaf etdirir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре