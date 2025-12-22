https://news.day.az/society/1804321.html Из пенитенциарного учреждения № 7 освобождены по амнистии 20 осужденных - ФОТО Как сообщалось, по инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из пенитенциарного учреждения участкового типа № 7 Пенитенциарной службы освобождены 20 осужденных.
