Из пенитенциарного учреждения № 7 освобождены по амнистии 20 осужденных

Как сообщалось, по инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из пенитенциарного учреждения участкового типа № 7 Пенитенциарной службы освобождены 20 осужденных.

Они освобождены от неотбытой части наказания.