Австралийские серферы стали свидетелями редчайшего явления в океане

В Австралии серферы стали свидетелями необычайно редкого явления в океане: в одном месте одновременно сходятся четыре волны, движущиеся с разных сторон.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В момент столкновения над рифом поднимаются мощные водяные столбы до 60 метров в высоту.