https://news.day.az/world/1804372.html

Австралийские серферы стали свидетелями редчайшего явления в океане - ВИДЕО

В Австралии серферы стали свидетелями необычайно редкого явления в океане: в одном месте одновременно сходятся четыре волны, движущиеся с разных сторон. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В момент столкновения над рифом поднимаются мощные водяные столбы до 60 метров в высоту.