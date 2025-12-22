Рустам Минниханов поздравил Президента Ильхама Алиева

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту су Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

По случаю дня Вашего рождения примите теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья и неизменных успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во благо народа Азербайджана.

Вы неустанно и верно служите родной стране, обеспечивая ее системное социально-экономическое и общественно-политическое развитие, стабильность, последовательно воплощая в жизнь важные стратегические начинания.

Пусть все намеченное Вами и впредь плодотворно реализуется при единодушной поддержке сограждан, а высокий авторитет, которым Вы пользуетесь в Азербайджанской Республике и в международном сообществе, будет залогом достижения самых значимых и амбициозных целей!

Рад приятной возможности выразить надежду на упрочение братских связей между народами Татарстана и Азербайджана в интересах многогранного российско-азербайджанского партнерства и всеобщего мира.

С наилучшими пожеланиями счастья и всего самого доброго Вам и Вашим близким".