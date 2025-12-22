Выход смартфонов Samsung сорвали

Корпорация Samsung будет вынуждена отложить выпуск смартфонов Galaxy S26. На это обратило внимание издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, о срыве выхода телефонов сообщили как минимум два известных инсайдера. Сначала авторитетный аналитик под ником Ice Universe рассказал, что "долгое ожидание началось". По его информации, ежегодная презентация Galaxy Unpacked состоится в феврале, а представленные на ней гаджеты появятся в продаже в марте.

Позже другой известный блогер под ником Setsuna Digital заявил, что Samsung была вынуждена подвинуть анонс Galaxy S26 на февраль, а выход устройств в продажу - на март.

Журналисты Wccftech отметили, что в 2025 году презентация Galaxy Unpacked состоялась в феврале, однако в 2026-м Samsung планировала провести ее в начале января. Причины переноса не раскрываются. Также они объяснили, что корейский IT-гигант не сможет представить новые смартфоны на распродаже, связанной с китайским новым годом, который в 2026-м начнут отмечать 17 февраля.