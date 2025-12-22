https://news.day.az/world/1804409.html Turkish Airlines запускает ежедневные рейсы Стамбул-Ереван - Дата Авиакомпания Turkish Airlines (THY) с 11 марта 2026 года начнет регулярные ежедневные рейсы из Стамбула в Ереван и обратно. Как передает Day.Az, об этом сообщил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в X.
