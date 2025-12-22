Turkish Airlines запускает ежедневные рейсы Стамбул-Ереван

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) с 11 марта 2026 года начнет регулярные ежедневные рейсы из Стамбула в Ереван и обратно.

Как передает Day.Az, об этом сообщил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в X.

По его словам, запуск маршрута Стамбул-Ереван-Стамбул является еще одним шагом в направлении нормализации турецко-армянских отношений.