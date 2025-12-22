Еще одна азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на Зимние Олимпийские игры

Азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома завоевала лицензию на участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, эту информацию подтвердила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова.

Отметим, что 17-летняя Анастасия Папатома является горнолыжницей кипрского происхождения и уже около года представляет Азербайджан на международных соревнованиях в дисциплине слалом.

Таким образом, количество лицензий, завоеванных Азербайджаном на Олимпийские игры в Италии, увеличилось до двух. Ранее право участия в зимней Олимпиаде получил фигурист Владимир Литвинцев.

Напомним, Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.