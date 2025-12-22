Необычные факты о лошади

Уже через несколько дней наступит Новый 2026 год, символом которого станет Красная Огненная Лошадь. Это животное сопровождает человека тысячи лет - не только как помощник в хозяйстве и спорте, но и как объект пристального научного интереса. Ученые Пермского Политеха рассказали, чем лошадь уникальна с точки зрения биологии и медицины. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

Современные лошади произошли от гиракотерия - небольшого лесного животного, жившего около 50 миллионов лет назад. В ходе эволюции менялись размеры тела, строение конечностей и скелета, что позволило животным приспособиться к жизни в открытых степях и развить высокую скорость бега.

Одна из ключевых анатомических особенностей лошади - копыто. Это не несколько сросшихся пальцев, а фактически один сильно развитый третий палец. Более того, копыто выполняет функцию "второго сердца".

"При наступании на ногу упругая подушка в копыте помогает прокачивать кровь обратно вверх по конечности, снижая нагрузку на сердце на 30-40% и защищая суставы", - объяснил ассистент ПНИПУ Никита Фаустов.

Эволюция позволила лошадям дремать стоя благодаря специальному механизму фиксации суставов. Однако для глубокого сна им все же необходимо лечь. Еще одна особенность - невозможность дышать ртом. Она была полезна при длительном галопе, но в современных условиях делает животных уязвимыми при заболеваниях носовых ходов.

Даже "улыбка" лошади имеет научное объяснение. Поднимая верхнюю губу, животное активирует орган Якобсона - систему анализа феромонов, позволяющую "считывать" химическую информацию о сородичах.

Лошадь давно используется и в медицине. Лечебная верховая езда, или иппотерапия, помогает детям с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и другими неврологическими нарушениями.

"Ритмичные движения лошади стимулируют вестибулярный аппарат и способствуют формированию новых нейронных связей", - отметил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Особое место занимает кумыс - напиток из кобыльего молока. Он легче усваивается, содержит больше витаминов и пробиотиков, но из-за наличия алкоголя противопоказан детям, беременным и людям с заболеваниями ЖКТ.

Лошади также остаются незаменимыми в производстве жизненно важных сывороток - противоядий от змеиных укусов, столбняка и дифтерии. Их иммунная система вырабатывает антитела, которые затем используют для спасения людей. В прошлом даже конский волос применяли в хирургии как шовный материал - сегодня он остался лишь историческим артефактом.

Наконец, образ лошади активно изучается психологами. В психоанализе она символизирует силу, энергию и интуицию, а во снах может отражать переживание свободы, ограничений или внутренних ресурсов человека.

Так, символ года - это не просто красивый образ, а животное, которое на протяжении миллионов лет эволюции и тысячелетий рядом с человеком продолжает удивлять науку.