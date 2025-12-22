В Азербайджане молодая судья погибла в ДТП
Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Айнур Рзаева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на автомобильной дороге Новханы-Пиршаги.
По предварительной информации, автомобиль марки Nissan, в котором находилась А.Рзаева, столкнулся с другим транспортным средством.
Отмечается, что за рулем автомобиля находилась не сама покойная судья, а другое лицо. В результате аварии Айнур Рзаева получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась в медицинском учреждении.
Водитель автомобиля получил тяжелые телесные повреждения различной степени. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое, в настоящее время ему проводится хирургическая операция.
