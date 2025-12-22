Названы сроки выхода iPhone 18

Корпорация Apple начнет тестовое производство iPhone 18 в марте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в Weibo заявил известный блогер под ником Fixed Focus Digital.

По информации автора, американский IT-гигант запустит пробное производство смартфонов после китайского Нового года. В 2026 году празднования начнутся 17 февраля и закончатся 3 марта. Специалист объяснил, что Apple зависит от своих китайских партнеров и начнет выпуск iPhone 18 сразу после того, как заводы вернутся к нормальному графику работы.

В раскрытом материале говорится, что производственные линии iPhone 18 Pro уже запущены. Это связано с тем, что Apple уже утвердила дизайн, основные характеристики и сроки выхода флагманского устройства. Сообщается, что новый аппарат не будет заметно отличаться от iPhone 17 Pro.