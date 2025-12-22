https://news.day.az/world/1804446.html Боевики СДС атаковали гражданских и сирийские силы - ВИДЕО Боевики террористической организации СДС, размещенные в районах Ашрафия и Шейх Максуд города Алеппо, совершили нападение на мирных жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате атаки погибли 2 человека, еще 13 получили ранения. В регионе также зафиксирован значительный материальный ущерб.
Боевики СДС атаковали гражданских и сирийские силы - ВИДЕО
Боевики террористической организации СДС, размещенные в районах Ашрафия и Шейх Максуд города Алеппо, совершили нападение на мирных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате атаки погибли 2 человека, еще 13 получили ранения.
В регионе также зафиксирован значительный материальный ущерб.
Боевики СДС также нанесли удары по сирийским силам.
В ответ на атаки сирийские силы открыли ответный огонь. Сирийская армия перебросила в район танки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре