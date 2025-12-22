Боевики СДС атаковали гражданских и сирийские силы

Боевики террористической организации СДС, размещенные в районах Ашрафия и Шейх Максуд города Алеппо, совершили нападение на мирных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате атаки погибли 2 человека, еще 13 получили ранения.

В регионе также зафиксирован значительный материальный ущерб.

Боевики СДС также нанесли удары по сирийским силам.

В ответ на атаки сирийские силы открыли ответный огонь. Сирийская армия перебросила в район танки.