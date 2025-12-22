В трех районах Баку не будет газа

В некоторых районах Баку будет приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".

"В связи с проведением ремонтных работ временные перебои в газоснабжении возникнут на улицах М.Хади, Р.Мамедова, Джаваншира и Х.Мамедова в Хатаинском районе; в поселках Говсан и Ени Сураханы, а также на улицах Меркези и С.Алиева в Сураханском районе; на дороге ДСК, а также на ряде улиц поселков Бинагади и Биляджари Бинагадинского района", - говорится в сообщении.