Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Мониторинговая миссия ЕС в Армении снова вышла к границе, посмотрела в бинокль и осталась довольна собой. Об этом так называемые "наблюдатели" с гордостью сообщили в соцсетях, заявив, что "круглосуточно поддерживают мир и безопасность" на армяно-азербайджанской границе. Видео приложили. Чтобы никто не сомневался.

Правда, что именно они делают, по-прежнему непонятно.

Начнем с мелочи, которую в EUMA предпочитают не замечать: миссия работает исключительно на территории Армении и к Азербайджану не имеет никакого отношения. Ни согласия Баку, ни мандата, ни реального взаимодействия. То есть, "наблюдение за армяно-азербайджанской границей" - это наблюдение с одной стороны, игра "в одни ворота" и без зрителей.

Но зато с гордостью.

На границе, между прочим, давно спокойно. Нет никакой напряженности, нет угроз. Азербайджан придерживается мирной повестки, которую продвигал сам с момента окончания, Армения в последние месяцы тоже ведет себя тихо. Наблюдать там попросту нечего. Именно поэтому вся деятельность EUMA заключается в том, чтобы выйти, посмотреть, ничего не увидеть и доложить, что "обстановка стабильная".

Ранее миссия уже радовала публику отчетом о 7000-м патрулировании. Семь тысяч раз прошлись туда-сюда. Зато статистика красивая. Если и дальше так пойдет, следующим достижением станет юбилейный миллион шагов и рекорд по коллективной ходьбе.

Эта "бинокльная" дипломатия не имеет никакого отношения к реальному миру между Азербайджаном и Арменией. Она существует не для региона, а для отчетов, для списывания денег с бюджета. Нужно показать активность - вот она. Нужно оправдать присутствие - пожалуйста. Нужно создать иллюзию значимости - соцсети в помощь.

Особенно умиляет пафос про "поддержку мира". Мир, оказывается, держится на людях с биноклями, которые внимательно смотрят туда, где ничего не происходит. Если верить логике EUMA, именно они - главный фактор стабильности региона. Не дипломатия, не договоренности, не политическая воля, а прогулки вдоль границы.

Фактически EUMA давно превратилась в пиар-проект без содержания. Миссия без второй стороны, без влияния и без результата. Зато с видеороликами, пафосными формулировками и искренней верой в собственную незаменимость.

Можно продолжать выходить к границе, можно смотреть в бинокль, можно еще тысячу раз "поддержать мир" постом в соцсетях. Но от этого не меняется главное: регион живет своей жизнью - без участия EUMA.

А гордиться можно чем угодно. Даже тем, что ты снова ничего не сделал.