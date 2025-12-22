https://news.day.az/politics/1804392.html Пашинян назвал историческим событием прибытие поездов из РФ через Азербайджан Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием то, что в Армению начали прибывать поезда из России через Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Он также поблагодарил Владимира Путина за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку.
На встрече с российским лидером Петербурге Пашинян отметил, что заключение мире между Арменией и Азербайджаном откроет новые возможности для отношений с Россией.
