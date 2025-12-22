Общество с высоким уровнем медиаграмотности не поддается влиянию дезинформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам в рамках конференции "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность" исполнительный директор Агентства развития медиа Натиг Мамедли.

Он отметил, что в Азербайджане проходит ставшая уже традиционной Неделя медиаграмотности.

"Повышение медиаграмотности общества является одним из главных приоритетов. Общество с высоким уровнем медиаграмотности, как правило, никогда не поддается влиянию дезинформации и ложной пропаганды и в то же время способно отличать качественный медиаконтент. В этой связи на этой неделе у нас прошел ряд мероприятий. В текущей конференции принимают участие около 500 делегатов. В целом, наша программа повышения медиаграмотности, охватывающая средние и высшие учебные заведения в различных регионах Азербайджана, реализовывалась в течение всего года. В целом в образовательных мероприятиях в рамках этих программ приняли участие более 5 тысяч представителей молодежи", - сказал Н. Мамедли.