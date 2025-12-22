"Кяпаз" разорвал контракт с двумя футболистами

"Кяпаз" официально объявил о кадровых изменениях в составе команды, о которых ранее сообщал İdman.Biz, передает Day.Az.

Гянджинский клуб расторг контракты с польским вратарем Кацпером Розой и португальским защитником Педру Гомешем по взаимному соглашению сторон.

В клубе поблагодарили обоих футболистов за проделанную работу и пожелали им успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Роза и Гомеш пополнили состав "Кяпаза" в начале текущего сезона.