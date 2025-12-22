НАТО откроет в Румынии новый логистический хаб для помощи Украине

НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники на Украину. Об этом сообщает defenseromania.ro со ссылкой на заместителя командующего миссией Альянса по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майка Келлера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что создание нового логистического центра должно обеспечить дополнительный поток поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга Североатлантического альянса и разгрузку первого хаба в польском Жешуве.

Келлер уточнил, что новый хаб будет находиться под прямым командованием НАТО и заниматься обработкой запросов на артиллерию, систем противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.