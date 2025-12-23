Названы пять ошибок, ведущих к инфаркту в праздники

Алкоголь, жирная и соленая пища, стресс, недостаток движения и несвоевременный прием лекарств могут стать причинами инфаркта в праздники. Об этом рассказал кардиолог Майкл Тануэ, президент правления Американской кардиологической ассоциации на Гавайях. Эксперта цитирует издание Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что в период зимних праздников количество сердечных приступов увеличивается на 15%. При этом пик приходится на 10 вечера", - предупредил кардиолог.

По словам врача, одной из главных причин роста числа сердечных приступов во время праздников становится игнорирование тревожных симптомов. Люди откладывают обращение к врачу, не желая "портить" выходные или семейные встречи, хотя своевременная помощь может спасти жизнь.

Одним из главных факторов риска Тануэ назвал сильный стресс. Праздники нередко сопровождаются эмоциональным напряжением, финансовыми переживаниями, утомительными поездками и конфликтами в семье. Такие изменения увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Риск инфаркта также повышают переедание и злоупотребление алкоголем. Во время праздничных застолий люди чаще употребляют жирную и соленую пищу и пьют больше обычного, что может привести к скачкам давления и ухудшению работы сердца", - отметил врач.

Кроме того, эксперт обратил внимание на снижение физической активности и пропуск приема назначенных лекарств. В праздничной суете многие люди меньше двигаются и забывают вовремя принимать препараты, что особенно опасно для людей с хроническими сердечными заболеваниями и диабетом.

Тануэ подчеркнул, что обращение за медицинской помощью при первых признаках инфаркта или инсульта - один из лучших подарков, который человек может сделать себе и своим близким.