Миру предсказали дефицит продуктов

Климатический кризис может привести к дефициту урожая, поскольку усиливает его уничтожение вредителями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прогнозируется, что при потеплении на 2 градуса ущерб от вредителей для пшеницы вырастет на 46 процентов, риса - на 19 процентов, кукурузы - на 31 процент. Ученые сообщили, что вредители вроде тли, листоверток, стеблевых насекомых, гусениц и саранчи размножаются быстрее из-за тепла, а также мигрируют в умеренные зоны (Европа, США) и на высоты.

Из-за коротких зим растет период, когда насекомые атакуют урожай. При этом уже сейчас вредители и болезни уничтожают 40 процентов мирового урожая. Изменения климата напрямую снижают урожайность зерновых на 6-10 процентов за каждый градус потепления, указано в материале.