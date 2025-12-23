Назван способ определить "скачок" давления без измерения

Нарушения зрения, головная боль, сильное сердцебиение и давление в висках могут быть признаками "скачка" артериального давления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал бразильский кардиолог Вилтон Паулу Виейра.

По словам врача, одним из ранних сигналов может быть нарушение зрения. При высоком давлении меняется кровоток в сетчатке глаза, из-за чего появляются затуманенность, яркие пятна или сложности с фокусировкой. Нередко к этому присоединяются головная боль и тошнота.

Еще один возможный симптом - одышка. Виейра объяснил, что при повышенном давлении нагрузка на сердце возрастает, поэтому человеку может становиться трудно дышать даже без выраженной физической активности. На этом фоне иногда возникает учащенное сердцебиение и ощущение сильных ударов в груди.

Среди других признаков гипертонии кардиолог также отметил дискомфорт или давление в висках, головокружение и чувство потери равновесия. Это связано с тем, что высокое давление увеличивает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, что приводит к их расширению и спазмам.

Врач подчеркнул, что указанные симптомы не всегда означают повышение давления, но при их появлении стоит как можно скорее измерить показатели и при необходимости обратиться за медицинской помощью.