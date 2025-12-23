В Германии заявили о "разводе" Европы и США

Новая стратегия национальной безопасности США стала "документом о разводе" с Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью газете Zeit заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе. Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой стратегии", - сказал он.

По его словам, переломный момент в отношениях США и Европы наступил задолго до появления этого документа. Писториус напомнил о критике администрацией президента США Дональда Трампа миграционной и экономической политики Европейского союза (ЕС). "Вице-президент США [Джей Ди] Вэнс уже высказывался в подобном духе на Мюнхенской конференции по безопасности", - подчеркнул министр.