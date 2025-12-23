Гороскоп на 23 декабря

Сегодня звезды гороскопа подсказывают, что стремление к новизне способно принять любые формы - от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на потом, чтобы заняться чем-то более интересным. Звезды в этот день наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день! Единственное, чего следует избегать, - это споров. Завтра они способны вспыхивать на пустом месте и быстро разрастаться, как лесной пожар, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня любознательность и творческие способности Овна не знают границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Овну давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Овну воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Телец

Сегодня Телец способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же - мысли Тельца будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать сообщения друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Самым разумным решением здесь будет: по возможности, отложить текущие дела и потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня - это как раз то, что завтра будет у вас получаться лучше всего, и со временем принесет хорошие плоды.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут востребованы как никогда! Их телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ними радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сами Близнецы будут чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: завтра их коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Рак

Сегодня Рак будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Рака в таком поведении, - его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Лев

Сегодня лучшей музыкой для ушей Льва станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют завтра Льву подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Льву смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Дева

Сегодня повышенная эмоциональность не даст Деве спокойно усидеть на месте, ей захочется новизны и экспериментов: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это завтра Дева способна изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Весы

Сегодня Весы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Весы спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что завтра они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Скорпион

Сегодня Скорпион, возможно, захочет внести в свою жизнь разнообразие, к примеру, организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - завтра у Скорпиона получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Стрелец

Сегодня страсть Стрельца к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Стрелец будет изобретателен на этот счет. Завтра он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Козерог

Сегодня день склоняет Козерога к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Козероге проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Козерога может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать завтра, - это провести время с тем, кого любит.

Водолей

Сегодня Водолею будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у него на лице. Больше того, Водолей и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Водолея завтра практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Рыбы

Сегодня Рыбы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет их к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Рыбы будут превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Рыбам специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где они могут всласть понаблюдать за окружающими.