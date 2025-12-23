Опубликованы кадры аварии, в которой погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла.

На записи видно, как красный Ferrari 296 GTS на скорости вылетает из туннеля, уходит в занос и врезается в бетонное ограждение. После удара спорткар загорелся.

Отметим, что авария произошла в горах Сан-Габриэль недалеко от Лос-Анджелеса. Ferrari 296 GTS, за рулем которого находился Зампелла, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.По данным полиции, водитель погиб на месте, пассажир скончался позже в больнице.

Винс Зампелла стоял у истоков создания Call of Duty, участвовал в разработке Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, а также новой Battlefield 6. Он был сооснователем и главой студий Infinity Ward и Respawn Entertainment.