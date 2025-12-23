Почему Гренландия так нужна США

Гренландия необходима Соединенным Штатам для "обеспечения национальной безопасности", а не для контроля над ее ресурсами.

Как передает Day.Az, об этом в комментариях для журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида сказал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что именно поэтому США назначили специального представителя по этому направлению.

Отвечая на вопрос о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии, президент США отметил, что данное назначение наглядно демонстрирует то исключительное значение, которое США придают этому острову.

"Нам нужна Гренландия не из-за полезных ископаемых, а ради финансовой безопасности. Нам нужна Гренландия ради национальной безопасности. Если взглянуть на Гренландию, внимательно осмотреть ее береговую линию от начала до конца, то повсюду можно увидеть российские и китайские корабли. Нам нужна она именно ради национальной безопасности. Мы должны ею владеть, Гренландия чрезвычайно важна", - заверил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Лэндри является выдающейся фигурой, способной заключать чрезвычайно выгодные сделки. Глава Белого дома добавил, что полностью доверяет ему в вопросах, связанных с Гренландией.