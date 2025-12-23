В Азербайджане совершенствуется деятельность предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ

Совершенствуется деятельность предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в подчинении глав местных органов исполнительной власти.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Документом утвержден Примерный устав Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в подчинении главы местного органа исполнительной власти.

Местные органы исполнительной власти (за исключением города Баку, а также Лачинского, Джабраильского, Ходжавендского, Ходжалинского, Кяльбаджарского и Губадлинского районов) в течение шести месяцев представят в Кабинет министров предложения о создании единого Предприятия жилищно-коммунального хозяйства со статусом общества с ограниченной ответственностью на базе подведомственных им предприятий, оказывающих услуги в данной сфере.