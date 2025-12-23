https://news.day.az/society/1804549.html В Баку бочка, упавшая с грузового автомобиля, едва не привела к трагедии - ВИДЕО В Баку бочка, упавшая с грузового автомобиля, едва не привела к трагедии. Как передает Day.Az, в МВД обратились к водителям грузовых автомобилей, напомнив, что они обязаны постоянно контролировать правильное размещение груза и его надежное крепление. "Груз не должен создавать угрозу людям и имуществу.
В Баку бочка, упавшая с грузового автомобиля, едва не привела к трагедии - ВИДЕО
В Баку бочка, упавшая с грузового автомобиля, едва не привела к трагедии.
Как передает Day.Az, в МВД обратились к водителям грузовых автомобилей, напомнив, что они обязаны постоянно контролировать правильное размещение груза и его надежное крепление.
"Груз не должен создавать угрозу людям и имуществу. В случае вынужденной остановки на дороге водитель обязан установить знак аварийной остановки или фонарь с красным светом. Соблюдение этих правил важно для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения", - сказали в МВД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре