Продажу иностранных беспилотников и запчастей к ним запретили в США

Администрация президента США Дональда Трампа запретила импорт и продажу в США беспилотников иностранного производства, поскольку они несут "угрозу национальной безопасности" страны. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"БПЛА и важные детали для БПЛА, производимые в других странах, несут неприемлемую угрозу национальной безопасности США и безопасности граждан США. <...> [Устройства] не смогут получить допуск от Комиссии и будут запрещены к ввозу для использования и продажи в США", - говорится в уведомлении.

В документе отмечается, что комиссия внесла иностранные дроны и запчасти для них в список технологий связи, несущих угрозу национальной безопасности (Covered List). Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен Военным министерством и Министерством внутренней безопасности США. Комиссия отметила, что дополнительные меры безопасности связаны с проведением в США массовых мероприятий в ближайшие годы, таких как чемпионат мира по футболу в 2026 году и летние Олимпийские игры в 2028 году. Кроме того, запрет позволит укрепить производство дронов в США.

В комиссии подчеркнули, что включение иностранных БПЛА и запчастей к ним в список запрещенных технологий не затронет приобретенные ранее устройства. Граждане смогут продолжать ими пользоваться. Кроме того, магазины смогут продолжить закупку и продажу тех моделей БПЛА, которые были одобрены комиссией до обновления списка.

Как отмечает газета The New York Times, новая мера коснется коптеров от китайской компании DJI, которая производит большую часть таких устройств для мирового рынка. Большинство зарегистрированных в США операторов дронов пользуются оборудованием от этой компании для удобрения полей с воздуха, мониторинга строительных работ и проверок инфраструктуры. По мнению одного из экспертов, слова которого приводит газета, власти не пошли на запрет использования уже проданных беспилотников, поскольку это помешало бы работе экстренных служб: полиция и спасатели используют их для поиска преступников, заблудившихся туристов и пропавших детей.

В июне Трамп подписал указы, направленные на наращивание производства беспилотных летательных аппаратов, защиту от современных БПЛА, а также на обеспечение безопасности в киберпространстве. В них говорится, что современные беспилотники "представляют собой растущую угрозу, поскольку преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты все чаще используют эти технологии для создания угрозы общественной безопасности и национальной безопасности".