Стало известно, когда Apple запустит тестовое производство iPhone 18

Apple намерена начать тестирование смартфонов серии iPhone 18 на массовых производственных линиях уже в первых числах января. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo сообщил инсайдер Fixed Focus Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдера, после тестового производства планируется полноценный запуск серийного производства перед празднованием Китайского Нового года, который в 2026 году приходится на 17 февраля. Такой график соответствует традиционной для Apple практике по наращиванию объемов выпуска за несколько месяцев до осеннего анонса.

Отдельно отмечается, что сборочная линия для флагманской модели iPhone 18 Pro уже полностью подготовлена к работе. При этом инсайдер указывает на отсутствие радикальных изменений во внешнем облике устройства, что ставит под сомнение ранее появлявшиеся слухи о масштабном редизайне будущего поколения смартфонов Apple.

По слухам, осенью Apple представит iPhone 18 Pro и Pro Max, а также складной iPhone Fold, тогда как базовая модель iPhone 18 и iPhone Air 2 будут анонсированы весной 2027 года.