Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству офисной мебели и мебельной фурнитуры в селе Баллыджа

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству офисной мебели и мебельной фурнитуры ООО "Accurate Az" в селе Баллыджа Ходжалинского района. 

