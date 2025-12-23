https://news.day.az/officialchronicle/1804625.html

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству офисной мебели и мебельной фурнитуры в селе Баллыджа - ФОТО

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству офисной мебели и мебельной фурнитуры ООО "Accurate Az" в селе Баллыджа Ходжалинского района. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется