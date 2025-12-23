Открытие Зангезурского коридора приведет к росту торговли между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend министр торговли Турции Омер Болат в кулуарах II Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума, прошедшем в Баку.

Министр отметил, что для достижения стратегических целей, определенных между двумя странами, был реализован ряд важных экономических мер:

"В этом контексте проведены соответствующие мероприятия, определено более 110 конкретных шагов и подготовлен подробный план действий. Благодаря этим мерам мы успешно достигнем поставленной цели - товарооборота в размере 15 миллиардов долларов".

"В то же время активно применяется Турецко-Азербайджанское соглашение о преференциальной торговле, что вносит значительный вклад в развитие двусторонней торговли. В целях стимулирования инвестиций мы также успешно организовали второй Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум.

Самое главное - с открытием Зангезурского коридора наша торговля будет стремительно расти. Этот коридор не только увеличит оборот товаров и услуг, но и расширит возможности экономического сотрудничества в регионе. Мы убеждены, что экономические отношения между двумя странами достигнут наивысшего уровня за всю историю", - подчеркнул министр.

Отметим, что сегодня в Баку состоялся II Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум. Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции, а также совместно Агентством по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и Общественным союзом турецко-азербайджанских бизнесменов и промышленников (TÜİB).

Напомним, что I Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум состоялся в декабре 2023 года.