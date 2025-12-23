Против OpenAI и Google подали иск

Журналист The New York Times Джон Каррейру подал в федеральный суд Калифорнии иск к компаниям OpenAI, Google, Anthropic, xAI и Meta за использование защищенных авторским правом книг для обучения больших языковых моделей. К иску присоединились еще пять авторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Истцы обвиняют технологические компании в пиратском копировании произведений и использовании их без разрешения для тренировки ИИ. При этом авторы решили не объединяться в коллективный иск, аргументируя это тем, что крупные коллективные разбирательства чаще выгодны ответчикам, позволяя урегулировать претензии сразу с множеством истцов по минимальной цене.

В августе компания Anthropic достигла первого крупного соглашения по спору о нарушении авторских прав при обучении ИИ, согласившись выплатить $1,5 млрд группе авторов, которые заявили, что компания незаконно скопировала миллионы книг. В новом иске говорится, что участники иска получат всего 2% от установленного законом максимума в $150 тыс. за каждое нарушение.

В начале декабря 2025 года The New York Times уже подала иск к компании Perplexity, обвинив ее в нарушении авторских прав и нанесении ущерба бренду. По словам представителей издания, несколько раз за последние 18 месяцев компания требовала от Perplexity прекратить использование своих материалов.