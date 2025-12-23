Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с гендиректором ЮНЕСКО

23 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новоизбранным генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Халедом Эль-Энани.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что министр поздравил собеседника с избранием на пост генерального директора ЮНЕСКО и пожелал ему успехов в деятельности.

Стороны высоко оценили существующее сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО и выразили готовность к дальнейшему развитию этих отношений в будущем. Была отмечена роль Азербайджана в сфере многосторонней дипломатии и межкультурного диалога. Подчеркнута важность усилий генерального директора ЮНЕСКО по повышению доверия к организации и предотвращению политизации ее деятельности.

Министр также предоставил информацию о предстоящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Бакинском процессе и Всемирном форуме межкультурного диалога, и пригласил генерального директора принять участие в этих мероприятиях.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию об исторической встрече в Вашингтоне и работе, проделанной в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.