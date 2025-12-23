Йемен и хуситы договорились об обмене почти 3 тыс. пленных

Правительство Йемена и представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) достигли соглашения об обмене 2 900 удерживаемых лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

"Соглашение по обмену пленными между правительством Йемена и хуситами было достигнуто в Маскате при посредничестве ООН и Омана", - говорится в публикации.

По информации собеседников издания, в рамках сделки власти республики освободят 1 700 хуситов. Мятежное движение, в свою очередь, в рамках обмена передаст правительству 1 200 человек.