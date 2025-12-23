https://news.day.az/economy/1804700.html

SOCAR приобрела электростанцию ​​в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела электростанцию в Турции. Контракт был подписан в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Так, SOCAR подписала контракт на приобретение электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" (870 МВт) за 225 миллионов долларов.