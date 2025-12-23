https://news.day.az/economy/1804700.html SOCAR приобрела электростанцию в Турции Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела электростанцию в Турции. Контракт был подписан в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Так, SOCAR подписала контракт на приобретение электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" (870 МВт) за 225 миллионов долларов.
SOCAR приобрела электростанцию в Турции
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела электростанцию в Турции.
Контракт был подписан в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, SOCAR подписала контракт на приобретение электростанции "Gama Enerji İç Anadolu" (870 МВт) за 225 миллионов долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре